روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

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بينها 26050 وفاة بعد تسجيل 229 حالة جديدة خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفًا يوم الجمعة، ليتخطى بذلك إجمالي الحالات 1.5 مليون.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الأحد، بأن مجموع الإصابات منذ بداية الوباء بلغ مليونًا و513877، منها 26050 حالة وفاة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وأضاف المركز -وفق "روسيا اليوم"- أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصًا.

وفي العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي المرض حاليًا، تم تسجيل 4455 إصابة و68 وفاة جديدة مقابل 4453 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق؛ لتبلغ الحصيلة 395816 إصابة و6380 وفاة حتى الآن.

ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 290524، بعد تسجيل 2614 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد