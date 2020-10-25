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الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
"العنزي" إلى رتبة "مقدم"
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 07:34 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
أنا الشاهد: شابة عراقية تعيد إحياء الكتابة السومرية للتعريف باللغات المندثرة
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 25 أكتوبر 2020 11:03 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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