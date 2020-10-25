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وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة

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وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة
السلطات الأوكرانية منعته من السفر مع عائلته بعد ما حدث منه في مطار بوريسبول

وفّر المال 3 سنوات لقضاء إجازة في شرم الشيخ.. فكانت الصدمة على سلم الطائرة

منعت الشرطة الأوكرانية، مواطنًا من الصعود إلى الطائرة والتوجه إلى لقضاء الإجازة؛ لأنه كان ثملًا وشارك في مشاجرة في مطار بوريسبول قبيل السفر.

وذكر موقع "Strana.ua"، أن أحد سكان كييف قام على مدى 3 سنوات، بتوفير المال للتوجه في رحلة عائلية إلى مصر؛ لكنه أسرف في تناول الكحول في المطار وهناك دخل في جدال تَحَوّل إلى شجار؛ مما دفع الشرطة إلى توقيفه؛ وبالتالي عدم تمكنه من الصعود إلى الطائرة.

وبحسب " اليوم"، علق أحد عناصر حرس الحدود الأوكراني على الحادث قائلًا: "ربما بسبب فرحه بالسفر بعد انتظار طويل، أو بسبب الخوف من السفر الجوي، أسرف هذا المواطن في تناول الكحول في صالة المطار".

وعند الصعود إلى الطائرة، لاحظ موظفو شركة الطيران أن الرجل مخمور ويتصرف بشكل غير لائق، ولم يسمحوا له بالصعود إلى الطائرة؛ على الرغم من أن عائلته صعدت إلى الطائرة المتوجهة إلى شرم الشيخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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