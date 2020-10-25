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عقب وداع أسطورة القتال.. رونالدو لمحمدوف: والدك فخور بك!

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عقب فيديو وداع أسطورة القتال.. رونالدو لمحمدوف: والدك فخور بك! عقب وداع أسطورة القتال.. رونالدو لمحمدوف: والدك فخور بك!
محمدوف: هذه المرة الأولى والأخيرة التي أقاتل فيها بدون أبي

عقب فيديو وداع أسطورة القتال.. رونالدو لمحمدوف: والدك فخور بك!

عقب وداع أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف لعشاقه بالبكاء معلنًا اعتزاله؛ نشر نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب اليوفي الإيطالي كريستيانو رونالدو، تهنئة لمحمدوف عقب مباراته الأخيرة مع الأمريكي جاستن غايثيجي في منافسات يو إف سي التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر رونالدو، من خلال خاصية "ستوري" على حسابه على "إنستغرام"، صورة لأسطورة الفنون القتالية في وزن الخفيف "حبيب" الذي يلقب بـ"النسر"، وهو جاثم على أرض الحلبة عقب فوزه بالنزال الأخير له وإعلانه الاعتزال؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكتب رونالدو على الصورة: "أقدم التهاني لك يا أخي، والدك فخور بك".

ويُظهر لحظة الاعتزال فور انتهاء النزال، حين خر محمدوف الذي يلقب بـ"النسر" ساجدًا ثم انهمر في البكاء ليعلن اعتزاله وإنهاء مسيرة أسطورية في الفنون القتالية لم يتعرض خلالها للهزيمة على الإطلاق وتحقيق سلسلة من الانتصارات بلغت 29 انتصارًا.

وقال حبيب: إن هذا النزال كان الأخير ولن يعود مرة أخرى دون والده الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا؛ مضيفًا: "هذه المرة الأولى التي أفعلها دونه".

ويحتفظ النجم حبيب بهذا الفوز بلقب الوزن الخفيف في ثالث دفاع له عن لقبه، بعد أن نجح قبل ذلك في الاحتفاظ بلقبه أمام النجمين كونور ماكغريغور في 2018، وداستن بورييه في 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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