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شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة

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5112 جولة رقابية في أسبوع.. والوزارة تتلقى البلاغات على "الموحد" والتطبيق

شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات والمخالفات محافظات عدة؛ منها: "جدة 2158 جولة و628 مخالفة، ومحافظة الطائف 1371 جولة و380 مخالفة، ومكة العاصمة المقدسة 1042 جولة و124 مخالفة، ومحافظة القنفذة 441 جولة و35 مخالفة".

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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