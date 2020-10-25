أخبار عاجلة

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عداد كورونا".. 42.5 مليون مصاب حول العالم والوفيات أكثر من المليون

Print
"عداد كورونا".. 42.5 مليون مصاب حول العالم والوفيات أكثر من المليون "عداد كورونا".. 42.5 مليون مصاب حول العالم والوفيات أكثر من المليون
الولايات المتحدة الأكثر تضررًا بـ8.5 ملايين إصابة وقرابة الـ225 ألف وفاة

واصَلَ المستجد، اكتساحه لدول العالم مع اقتراب عدد إصابات الوباء في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة؛ فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1.146.185، وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019؛ تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 224.128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، والثالث من حيث الوفيات؛ حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117.956؛ في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5.353.656، وثانية من حيث الوفيات؛ حيث سجلت 156.471 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل تؤثر فصيلة دمك على فرص إصابتك بفيروس كورونا؟

هل تؤثر فصيلة دمك على فرص إصابتك بفيروس كورونا؟

شبكة عيون الإخبارية