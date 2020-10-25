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الفحوصات اليومية ستصبح 3500.. رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران

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الفحوصات اليومية ستصبح 3500.. رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران الفحوصات اليومية ستصبح 3500.. رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران
صحة المنطقة: أجرى 27475 فحص كورونا منذ تدشينه في شهر يوليو الماضي

الفحوصات اليومية ستصبح 3500.. رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران

أعلنت صحة نجران رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي بالمنطقة إلى نسبة 75 %، ليصبح إجمالي الفحوصات اليومية 3500 فحص، بدلاً من 2000 فحص.

وأوضحت صحة نجران، أن مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي أجرى 27475 فحص كورونا وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو الماضي.

وأشارت إلى أنه تم دعم المختبر بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة بكفاءة عالية، وفق المعايير العالمية الضامنة لسلامتهم داخل المنشأة الصحية، كما تم اعتماده من قِبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".صحة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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