أخبار عاجلة

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية -
اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان -
شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان -
"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية -
بهدفي سالم و"جيوفينكو".. الهلال يتخطى أبها ويصل للنهائي الأغلى -
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جوجل" ترد على انتقام "هواوي" بتقنية فريدة من نوعها

Print
"جوجل" ترد على انتقام "هواوي" بتقنية فريدة من نوعها "جوجل" ترد على انتقام "هواوي" بتقنية فريدة من نوعها
عبر طرحها تحديثًا لتطبيق خرائطها يتضمن ميزات استثنائية

ردت "جوجل" على انتقام "هواوي" بطرح بدائل لتطبيقات "أندرويد" الرئيسية وأبرزها تطبيق "جوجل مابس".

وأعلنت جوجل؛ بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، طرحها تحديثًا لتطبيق "خرائط جوجل" يتضمن ميزات جديدة استثنائية.

وأوضحت أن تطبيق "جوجل مابس" يتضمن ميزات جديدة مرتبطة بتحديد مسارات وطرق خاصة بالدراجات.

وقالت "جوجل" إنه نما الطلب على التنقل بالدراجات على خرائط جوجل، بصورة كبيرة في ظل تفشي جائحة "كوفيد 19".

وأشارت إلى أن الطلب زاد على طرق الدراجات الهوائية بنسبة وصلت إلى 69%.

وتقدم جوجل في تحديثها لـ"جوجل مابس" ميزتين فريدتين، مرتبطتين بتحديد مسارات طرق الدراجات، وإمكانية التنقل لبعض المدن الكبرى.

استخدمت جوجل خوارزمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبيانات التعهيد الجماعي والبيانات التي تم جمعها مع البلديات المحلية لتقديم الميزات.

وفي بعض المدن، يمكنك الآن استخدام خرائط جوجل لإرشادك خلال ممرات الدراجات أو الشوارع والمناطق الملائمة للدراجات، كما تُمكّن المستخدمين أيضًا من التقاط بعض الاختصارات الصعبة للغاية عندما تكون على عجلتين.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم خرائط جوجل الآن التنقل خطوة بخطوة باستخدام أماكن تأجير الدراجات عند توفرها، تمامًا مثل التنقل في وسائل النقل العام ولكن بالدراجات بدلًا من ذلك.

تتمتع "جوجل مابس" بتكامل أعمق مع بعض خدمات تأجير الدراجات في مدن مختلفة لتسهيل عملية الحجز أثناء التنقل.

وكانت "هواوي" قد أعلنت عن بدئها في طرح تطبيقات بديلة لتطبيقات أندرويد التي سبق أن حظرتها جوجل عن هواتف "هواوي"، وأبرزها تطبيق "بيتال مابس".جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم يوقعان مذكّرة تفاهم .. لتعزيز العلاقات الرياضية

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بباكستان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شاهد.. إقبال نسائي على رياضة الفروسية وركوب الخيل في جازان

شبكة عيون الإخبارية