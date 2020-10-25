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معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية

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معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية
بعد أن صادقت عليها خمسون دولة آخرها هندوراس

معاهدة حظر النووي تدخل حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.. مسؤول أممي: انتصار للبشرية

تدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا، بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخرها هندوراس؛ بحسب ما أعلنه مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس".

ورحّب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، بالإنجاز المحرز، قائلًا في بيان: "اليوم هو انتصار للبشرية ووعد بمستقبل أكثر أمانًا".

ووفق "سكاي نيوز" قالت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" عبر تويتر: إن "هندوراس صادقت للتو على المعاهدة، وهي الدولة الـ50؛ وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيز التنفيذ".

ومنحت جائزة نوبل للسلام عام 2017 لمنظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"؛ تكريمًا لجهودها في هذا المجال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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