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كورونا يلاحق مستشاري نائب الرئيس الأمريكي: إصابة 3 بالفيروس

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كورونا يلاحق مستشاري نائب الرئيس الأمريكي: إصابة 3 بالفيروس كورونا يلاحق مستشاري نائب الرئيس الأمريكي: إصابة 3 بالفيروس
بعد يوم من وعد أنصاره في ولاية فلوريدا بانتهاء الوباء قريباً

كورونا يلاحق مستشاري نائب الرئيس الأمريكي: إصابة 3 بالفيروس

قالت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن ثلاثة من كبار مستشاري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أُصيبوا بفيروس كورونا المسبّب لوباء كوفيد-19.

فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، صباح اليوم الأحد، إن ثلاثة، على الأقل، من كبار مستشاري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أًصيبوا بفيروس كورونا.

وفي وقت متأخر السبت، قال متحدث باسم مايك بنس، إن الاختبارات أثبتت إصابة مدير مكتب نائب الرئيس، مارك شورت، بفيروس كورونا.

وقال ديفين أومالي، إن "اختبارات كوفيد-19 التي أُجريت لنائب الرئيس مايك بنس، وزوجته، جاءت سلبية اليوم (السبت)، وهما في صحة جيدة".

يأتي هذا بعد يوم على وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنصاره في ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، بانتهاء الوباء الناجم عن قريباً.

كما يأتي في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوماً على الانتخابات الأميركية، وفقا لرويترز.

وحذّر باحثون في معهد القياسات والتقييم الصحي بجامعة واشنطن، الجمعة، من أن الفيروس قد يودي بحياة أكثر من نصف مليون في الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير 2021، وقالت الدراسة إنه يمكن إنقاذ ما يقرب من 130 ألفاً إذا وضع الجميع كمامات.

يُشار إلى أن المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، ألغت -في وقت سابق- خططاً للسفر، كإجراء احترازي بعد أن ثبتت إصابة عضوة بفريق حملتها بوباء كوفيد-19، وذلك حسبما أفادت حملة المرشح الرئاسي جو بايدن في بيان.

ووفق "سكاي نيوز" كانت هاريس، التي قالت الحملة إن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية، قد خططت لجدول سفر مكثّف قُبيل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل بين شريكها في بطاقة الترشح جو بايدن، والرئيس الحالي دونالد ترامب.

والولايات المتحدة هي أشد الدول تضرراً من جائحة فيروس كورونا، إذ بها أكبر عدد من الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه في العالم.

وألقت الجائحة كذلك بظلالها على السباق نحو البيت الأبيض في الانتخابات، فقد أصيب ترامب نفسه بالفيروس قبل أن يتعافى ويخرج من المستشفى ويواصل حملته الانتخابية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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