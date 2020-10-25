أخبار عاجلة

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل -
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة

Print
الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة
شنّ هجوماً استهدف مواقع الميليشيا في جبال الكرسي والكلح والمدافن

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم، إحباط محاولة تقدُّم لميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقعه في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم إبراهيم الفقيه: "إن وحدات من اللواء شنّت هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران، في جبال الكرسي والكلح والمدافن بمنطقة مران".

وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الهجوم حال دون تقدُّم الميليشيا نحو مواقع الجيش، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين، وسط فرار جماعي لآخرين.الجيش اليمني مليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

شبكة عيون الإخبارية