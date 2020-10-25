أخبار عاجلة

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد -
وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه -
الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري -
"العنزي" إلى رتبة "مقدم" -
وزير الحرس الوطني يرعى المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية.. الشهر المقبل -
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو

Print
رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو

رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو

وقعت إدارة نادي الهلال مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو قادمًا من صفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسبق للاعب الأرجنتيني اللعب لعدة أندية أوروبية بارزة مثل راسينغ كلوب الأرجنتيني، أندية فياريال وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية الإسبانية، قبل اللحاق بفولهام الإنجليزي لمدة قصيرة والاستقرار في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومنذ مطلع الموسم الحالي في البرتغال، شارك فيتو في 3 لقاءات دورية سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، فيما مثل الفريق لمباراتين في الدوري الأوروبي صنع خلالها هدفًا واحدًا.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

الأهلي والهلال يتصدران.. والنصر يتغلب على الاتحاد

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

وفاة النجم الكوميدي الشعبي السعودي "صالح الزراق" ومغردون ينعونه

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

الرئيس الجزائري يدخل إلى مستشفى عسكري

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

شبكة عيون الإخبارية