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.. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار

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بالفيديو .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار
على أحد تقاطعات السكك الحديدية بالبرازيل

بالفيديو .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار

هرب رجل تاركًا زوجته في سيارة تعطلت أمام قطار بالبرازيل، محاولاً النجاة بحياته قبل أن يأتي القطار ويصطدم بالسيارة، ويدفعها مسافة 50 مترًا.

وقالت صحيفة "الديلي ميل": نجت امرأة في البرازيل (55 عامًا) من الدهس تحت القطار يوم الخميس الماضي، وأفلتت بحياتها، وبقيت على قيد الحياة، بعد أن تعطلت سيارتها على شريط القطار بأحد المزلقانات؛ ليقوم القطار بدهسها، إلا أنها لم تصب إلا بجروح طفيفة.

وحسب الصحيفة، أظهرت كاميرا مراقبة لحظة توقُّف السيارة عند اقترابها من مسار القطار عند تقاطع في بارا مانسا صباح الخميس. وعندما انطلق القطار في المسار نزل رجل من مقعد الراكب الأمامي، وحاول تحريك السيارة للأمام قبل أن يحاول راكب دراجة المساعدة بدفع السيارة، بينما بقيت المرأة داخل السيارة.

أشار الراكب إلى سائق القطار للتوقف قبل أن يهرب من السيارة تاركًا المرأة خلفه داخل السيارة، بينما اصطدم القطار بالسيارة، ودفعها لمسافة 50 مترًا.

ووفقًا لمواقع إخبارية في البرازيل، عولجت المرأة من قِبل إدارة الإطفاء، ولم تعانِ من أية إصابات.

وقد استخدم القطار البوق لتحذير المشاة وسائقي السيارات مع اقترابه من التقاطع في حي Vista Alegre، ولكن الشركة قالت إن القطار لم يستطع التوقف تمامًا إلا بعد أكثر من نصف ميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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بالفيديو .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار

بالفيديو .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار

بالفيديو .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار

بالفيديو .. هرب من السيارة تاركًا زوجته في وجه القطار

شبكة عيون الإخبارية