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"الشهري": المدارس الأهلية لا تحتاج إلى موافقة "التعليم" لحضور الطلاب للاختبار.. فقط ولي الأمر

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"الشهري": المدارس الأهلية لا تحتاج إلى موافقة "التعليم" لحضور الطلاب للاختبار.. فقط ولي الأمر "الشهري": المدارس الأهلية لا تحتاج إلى موافقة "التعليم" لحضور الطلاب للاختبار.. فقط ولي الأمر
في "الحكومية" لابد من موافقة من مدير التعليم وولي الأمر.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن خيار حضور الطلاب للاختبارات في المدارس الأهلية للفصل الدراسي الأول سيكون مرهونًا بتطبيق شرطين؛ موافقة ولي الأمر، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت في مداخلة مع "" أن الأصل في أداء الاختبارات أن تكون عن بعد، مشيرة إلى أن خيار الحضور متاح وبشكل خاص للمدارس الأهلية، شريطة موافقة ولي الأمر وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت: "بينما في المدارس الحكومية في حال رغبت في حضور الطالب للاختبارات لابد أن تحصل على موافقة من مدير التعليم وولي الأمر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وكانت وزارة التعليم أعلنت اليوم اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم على استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442 هـ، وتأكيدًا لأهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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