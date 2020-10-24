"الأهلي" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي لأندية الدوري الممتاز لكرة الطاولة

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"الاتحاد" حل ثانيًا و"الفتح" ثالثًا

اختُتمت اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز وأندية الدرجة الأولى، التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة على مدار 3 أيام.

وحقق النادي الأهلي بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز، فيما حل الاتحاد بالمركز الثاني، والفتح الثالث، والصواري الرابع، وأُحد الخامس، ومضر السادس، والسلام السابع، والنهضة الثامن.

كما حقق الشباب بطولة كأس الاتحاد لأندية الدرجة الأولى، وجاء الاتفاق بالمركز الثاني، والهداية الثالث، والطرف بالمركز الرابع، والهدى الخامس، والدرعية السادس، والعرين السابع، ونادي الحمادة بالمركز الثامن.

وتوَّج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة (عبد العزيز الطاهر، وسعد الرويس)، إضافة لمدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي، الفِرق الفائزة بالبطولة.

الأهلي