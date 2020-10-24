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دراسة: الكمامة تقلل فرص انتقال "كورونا" على متن الطائرات إلى أقصى حد

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دراسة: الكمامة تقلل فرص انتقال "كورونا" على متن الطائرات إلى أقصى حد دراسة: الكمامة تقلل فرص انتقال "كورونا" على متن الطائرات إلى أقصى حد
نظام متطور للتهوية أزال 99.7% من الجسيمات المعدية

دراسة: الكمامة تقلل فرص انتقال

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن احتمال العدوى بـ"كوفيد-19" على متن الطائرات ضئيل جدًا في حال ارتدى جميع الركاب كمامات طبية، بحسب ما ذكرت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

ونشر الجيش الأمريكي هذه الدراسة عقب قيامه بنحو 300 فحص، لمدة ثمانية أيام، على طائرات مخصصة للرحلات الطويلة.

وعمد الباحثون إلى قياس تحرك الأنفاس باستخدام سائل تتبع مضيء وأجهزة استشعار.

وأوضحت النتائج انعدام انتقال العدوى بين الركاب، حيث اختفى نحو 99,7 في المئة من الجسيمات المعدية، حتى بعد 12 ساعة من التحليق، وذلك بسبب إدخال نظام متطور للتهوية على متن الطائرة.

وأضافت النتائج أنه يمكن اعتبار هذه الفرضية صحيحة، في حال وجود مريض واحد فقط على متن الطائرة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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