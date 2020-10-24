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"إتقان العقارية" تعلن نجاح المزاد الأضخم بالرياض لعام ٢٠٢٠م بإجمالي مبيعات تجاوز المليار ريال

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ببيع أراضي العزيزية مول والمعارض والبرج وبدر.. وشهد إقبالاً غير مسبوق

أعلنت شركة إتقان العقارية نجاح المزاد العلني الثالث عشر لتصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله-، الذي يعد الأكبر في مدينة الرياض لعام 2020م، على أراضي العزيزية مول، وأرض المعارض المجاورة لها، وأرض البرج، وأرض خام رقم 6 بحي بدر. وتم بيع جميع العقارات المعروضة بإجمالي: (1.026.157.456) مليار وستة وعشرين مليونًا ومائة وسبعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وستة وخمسين ريالاً.

ويعد المزاد الثالث عشر من تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- الأضخم والأكبر؛ إذ تم بيع أرض العزيزية مول لرجل الأعمال محمد بن عبدالله العثيم بمبلغ (586.530.000) ريال، وأرض البرج لرجل الأعمال عبد المحسن بن خليل السبعان بمبلغ (338.338.400) ريال، أما العرض الثالث، وهو مخطط رقم 6 من حي بدر، فقد اشتراه رجل الأعمال موسى بن محمد الموسى بقيمة إجمالية (101.289.056) ريالاً.

وتم عقد المزاد بفندق برج رافال الواقع بمدينة الرياض على طريق الملك فهد، وبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين والإعلاميين الذين حرصوا على المشاركة في هذا المزاد الأضخم.

وأشاد المزايدون بالتنظيم الذي حظي به المزاد من قِبل شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد، بما أصبح سمة بارزة للشركة في عقد أكبر وأضخم المزادات، وأعلاها تنظيمًا. وقد أُقيم المزاد وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي المستجد.

يُذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت في تسويق عدد من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات ، وتحظى بثقة عملائها من جهات وأفراد وتحالفات استثمارية كبرى؛ وهو ما جعلها في مصاف الشركات الأولى في قطاع التسويق العقاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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