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"الاتفاق" يحصد العلامة الكاملة بعد الفوز على "العين"

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اعتلى صدارة ترتيب الدوري "مؤقتًا"

نجح فريق الاتفاق في حصد العلامة الكاملة عقب فوزه على نظيره العين في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بالعين بفوز الأول بهدفين لهدف سجلهما نعيم سليتي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل سفير تايدر للعين في الدقيقة 46 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة ينجح اللاعب إبراهيم محنشي في إضافة هدف الفوز للاتفاقيين في الدقيقة 89 .


بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 6 فيما يبقى العين بلا أي رصيد حتى الآن .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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