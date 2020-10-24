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الاردن : مصابو كورونا لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات

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الاردن : مصابو كورونا لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات الاردن : مصابو كورونا لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات

جى بي سي نيوز :  قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن مصابي الذين يتعالجون في المستشفيات لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح المومني : أنه لن يتم إنشاء مراكز اقتراع في المستشفيات.

وحول القاطنين في المناطق المعزولة، قال المومني إنه سيتم تمديد ساعات الاقتراع من الساعة السابعة وحتى التاسعة، حتى يتمكنوا من التصويت ، وفق هلا اخبار .

وأكد أنه سيتم إعداد جدول بأسمائهم بالتعاون مع لجنة الأوبئة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقرر من سيسمح له بالخروج للتصويت وكيف سيصل هؤلاء الأشخاص لمراكز الاقتراع.

وعن انسحاب المرشحين، كشف المومني أنه وحتى مساء يوم الخميس، بلغ عدد المترشحين المنسحبين 13 مترشحا، مؤكدا أنه لم تسقط أي قائمة بانسحابهم.

ولفت إلى أن محاكم الاستئناف انتهت من الفصل في الطعون المقدمة لديها، حيث ردت 3 منها وقبلت الـ3 الأخرى، فيما أسفط أحد الطعون أسقطت بطلب من المتقدم به.

ونوه  بأن الهيئة انتهت من إعداد الجداول النهائية للمترشحين الذي ستجرى الانتخابات على أساسه، وستبدأ بعرضها عبر موقعها الإلكتروني ابتداء من غد السبت.

وحول المخالفات الانتخابية، بيّن أن الهيئة تسجل مخالفات بشكل دائم، لافتا إلى أن عددها تجاوز الـ430 مخالفة، بما في ذلك مخالفات "المال الأسود".

وأشار أن عدد المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية بلغ نحو 380 مخالفة، وما تبقى هي بلاغات حول مخالفات "المال الأسود".

جي بي سي نيوز

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