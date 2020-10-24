أخبار عاجلة

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء! -
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا" -
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا" -
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل -
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

وزير الصحة الاردني : الوضع لا يدعو للقلق

Print
وزير الصحة الاردني : الوضع لا يدعو للقلق وزير الصحة الاردني : الوضع لا يدعو للقلق

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الوزارة تعمل بكل الوسائل على زيادة قدراتها الصحية وزيادة عدد الاسرة سواءً في القطاع العام والقطاع الخاص للتصدي للوباء لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتقديم الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بجودة عالية ومن تلك الوسائل دراسة انشاء مستشفيات ميدانية عند الحاجة لمن يحتاج الرعاية المتوسطة.
واضاف الدكتور عبيدات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، انه تم زيادة 300 سرير في المستشفيات كما وتم الطلب من مدراء المستشفيات الخاصة والجامعية زيادة اعداد الاقسام الخاصة بعلاج الحالات المصابة بكوفيد 19 وتمت الاستجابة لذلك ورفع اعداد الاسرة. وبالنسبة للتأخير في إعلان النتائج اليومية لاعداد المصابين اليوم الجمعة، بين وزير الصحة، أن السبب كان لتكرار في بعض الاسماء والتي احتاجت لفلترة وتدقيق حتى يتم الإعلان عن الاعداد الحقيقية بدقة عالية وشفافية.
وقال الدكتور عبيدات، أنه بالرغم من إزدياد اعداد الاصابات الا ان الوضع لا يدعو للقلق والمستشفيات ما زالت تستطيع التعامل مع الحالات المصابة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : لا تغيير على توقيت الحظر بعد العمل بالتوقيت الشتوي حتى الان

الاردن : لا تغيير على توقيت الحظر بعد العمل بالتوقيت الشتوي حتى الان

وزير الخارجية الفرنسي يحذّر “كلما تأخر” تشكيل الحكومة اللبنانية “غرق المركب أكثر”

وزير الخارجية الفرنسي يحذّر “كلما تأخر” تشكيل الحكومة اللبنانية “غرق المركب أكثر”

بالفيديو : الملك يطمئن على المصابين الأردنيين في فرنسا

بالفيديو : الملك يطمئن على المصابين الأردنيين في فرنسا

الأردن : 279ر2 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية حتى حزيران

الأردن : 279ر2 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية حتى حزيران

شبكة عيون الإخبارية