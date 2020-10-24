الفرنسي "مبابي" يرفض تمديد عقده مع سان جيرمان

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يسعى للالتحاق بصفوف ريال مدريد

ما زال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يواصل الرفض لمحاولات إدارة ناديه لتجديد تعاقده، لرغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، السبت، أن مبابي يرتبط بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لذلك فإنه قد يرحل بعد أقل من عام في حال رفضه التجديد.

وقررت إدارة الريال اتباع نفس استراتيجية التعاقد مع إدين هازارد، حيث ستبدأ مفاوضاتها الرسمية مع النادي الفرنسي قبل نهاية عقد مبابي بعام واحد فقط.