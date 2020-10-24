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مرور العاصمة المقدسة يفعّل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام

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مرور العاصمة المقدسة يفعّل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام مرور العاصمة المقدسة يفعّل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام
لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام

مرور العاصمة المقدسة يفعّل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام

فعّلت إدارة مرور العاصمة المقدسة 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام، لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح اللازمة ولديهم حجوزات بالفنادق الواقعة في المنطقة المركزية عن طريق وسائل النقل المختلفة، وتحويل المعتمرين الذين لديهم تصاريح للعمرة وليس لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة؛ وذلك لانتقالهم عن طريق الحافلات المخصصة لنقل المعتمرين وتسهيل مرورها عبر التقاطعات على خط سيرها إلى محطات النقل حول المنطقة المركزية.

كما تقوم الإدارة بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بكامل طاقاتها البشرية والآلية وفق الخطة التشغيلية لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هـ بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها.

ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية والإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة “كورونا” حرصاً على سلامتهم، والتعاون مع رجال المرور لتسهيل وتنظيم تحركاتهم وتنقلاتهم بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- الرامية إلى توفير السلامة والراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء صلاواتهم ومناسك العمرة في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالراحة والسلامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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