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"كورونا" يضيق الخناق على إسبانيا.. و10 أقاليم تطالب بفرض حظر تجول

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"كورونا" يضيق الخناق على إسبانيا.. و10 أقاليم تطالب الحكومة بفرض حظر تجول "كورونا" يضيق الخناق على إسبانيا.. و10 أقاليم تطالب بفرض حظر تجول
دعتها إلى إعلان حالة الطوارئ للحد من حركة المواطنين

طالبت الأقاليم الإسبانية المركزية، اليوم (السبت)، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنحها الدعم القانوني لفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه البلاد وباء المستجد.

ودعت 10 أقاليم من أصل 17 في إسبانيا، بما في ذلك فالنسيا وأستورياس وكاستيلا لامانشا وإقليم الباسك، الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ؛ مما سيسمح للمناطق بالحد من حركة الناس، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة "الباييس"، أن المناطق تتوقع أن تدعو الحكومة مجلس وزراء استثنائيًّا غدًا للموافقة على الإجراء.

وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات بـ"كورونا" في أوروبا الغربية، وارتفع إجمالي الحالات إلى 1046132 أمس، في حين اقترب عدد القتلى من 38000.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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