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بعد تعليق مؤقت.. أمريكا تستأنف اختبار لقاحين مضادين لـ"كورونا"

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بعد تعليق مؤقت.. أمريكا تستأنف اختبار لقاحين مضادين لـ"كورونا" بعد تعليق مؤقت.. أمريكا تستأنف اختبار لقاحين مضادين لـ"كورونا"
تهدف إلى الحصول عليهما بحلول 2021

بعد تعليق مؤقت.. أمريكا تستأنف اختبار لقاحين مضادين لـ

تستأنف التجارب على لقاحين تجريبين ضد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ بعد تعليق مؤقت، لتزداد فرص الحصول على لقاح أو لقاحات عدة مرخص لها بحلول مطلع العام ٢٠٢١ إلى جانب مشاريع أميركية أخرى، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وجرى استئناف التجربة على لقاح تطوره جامعة أكسفورد البريطانية ومجموعة "أسترازينيكا" للأدوية بالفعل في الولايات المتحدة بعد توقف دام أكثر من ستة أسابيع في البلاد، أما التجربة الأخرى فتجريها مجموعة "جونسون أند جونسون"، وستعاود قريباً بعد حصولها على الضوء الأخضر من لجنة مستقلة درست مرضاً غامضاً أصيب به مشارك في أكتوبر (تشرين الأول).

ويستمر إجراء التجارب حالياً على عشرة لقاحات أوروبية وأميركية وصينية وروسية في العالم على نطاق واسع بمشاركة عشرات آلاف من المتطوعين في كل منها للتحقق من فعاليتها ومن عدم خطورتها.

وتخشى الهيئات الناظمة أن تتسبب اللقاحات بآثار جانبية خطرة، وعندما يصاب أحد المشاركين بمرض تعلق التجارب للتحقق مما إذا كان ناجماً عن اللقاح من عدمه.

وتعول الكثير من الدول على هذا لقاح جامعة أكسفورد الذي باعت "أسترازينيكا" مسبقًا مئات ملايين الجرعات منه في قارات عدة، ووقعت شراكات مع منتجين آخرين، لكي تنتج الجرعات محليا؛ إذ يتوقع أن تصل الطلبات إلى مليارات عدة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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