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أخيراً.. كوبري "نوارية مكة" ينفض غبار سنوات التعثر

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يسهم في تحرير الحركة المرورية.. وتكلفته 72 مليون ريال

أخيراً.. كوبري

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، المعروف بـ"كوبري النوارية".

ويسهم المشروع، الذي استغرق سنوات في الإنشاء، في تحرير الحركة المرورية على طريق المدينة عند التقاطع مع سوق الهجرة واستيعاب الكثافة خلال المواسم، وتكلفته إجمالية 72 مليون ريال.

ويتكوّن المشروع من جسرين بطول 800 متر، بعرض 20 - 60 م لكل اتجاه، وبعد أربع حارات مرورية للجسر الواحد، وملحق بكل جسر عبارة لتصريف مياه الأمطار بطول 120متراً وبعد 16 محوراً.

وكان الجسر، الذي يقع شمال مكة، قد استغرق تنفيذه نحو أكثر من سبع سنوات، مما تسبب في ارتباك بالحركة المرورية عند مداخل الأحياء المجاورة طيلة السنوات الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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