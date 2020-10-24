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"التنمية الاجتماعية" تُصدر بياناً توضيحياً عن مقطع مواطن يمارس تقطيع الحطب

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"التنمية الاجتماعية" تُصدر بياناً توضيحياً عن مقطع مواطن يمارس تقطيع الحطب "التنمية الاجتماعية" تُصدر بياناً توضيحياً عن مقطع مواطن يمارس تقطيع الحطب

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بياناً توضيحياً عن مقطع ظهر فيه مواطن يمارس نشاط قطع الحطب.

وقالت: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته، واتضح لها أن المواطن موظف، ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، داعيةً لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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