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منصة رقمية لاستقبال طلبات تملك العقار وتتبع مسارها

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منصة رقمية لاستقبال طلبات تملك العقار وتتبع مسارها منصة رقمية لاستقبال طلبات تملك العقار وتتبع مسارها
لا تتطلب مراجعة المواطن

منصة رقمية لاستقبال طلبات تملك العقار وتتبع مسارها

أوضح الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقار فهد اليحيا؛ أن العمل جارٍ على الانتهاء من تنفيذ منصة رقمية تمكّن من استقبال جميع طلبات النظر في تملك العقار وتتبع مسارها والإجراء المتخذ حيالها، وذلك من أيّ موقعٍ وفي أيّ وقت، دون أن يتكبّد المواطن عناء ومشقة مراجعة مقار اللجان في مختلف مناطق المملكة، والتنقل بين القرى والمدن، وستكون المنصة جاهزة في الموعد المقرر لاستقبال الطلبات بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020 م، ولمدة عام كامل.

وأضاف، أن المنصة الرقمية تأتي في إطار مواكبة التحول الرقمي ضمن أهداف "رؤية 2030" التي تصبو إلى رفع مستوى الخدمات لتسهيلها وإتاحتها للمستفيدين لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ونوّه اليحيا؛ أن على المتقدمين الالتزام بشروط التقديم، بأن يكون خلال المدة المحددة، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي، وألا يكون موقع العقار محل الطلب مما يُمنع التملك فيه شرعاً أو نظاماً، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود الإحياء في العقار محل الطلب، لافتاً أنه يجب إرفاق عددٍ من المستندات، وهي: (رفع مساحي من مكتب معتمد يتضمن إحداثيات الموقع، وثائق ومستندات التملك، تقديم إقرار عن الأحكام الصادرة في العقار، والإفصاح عن الطلبات التي لم يبت فيها).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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