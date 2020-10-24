أخبار عاجلة

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء! -
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا" -
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا" -
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل -
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متى تزور الطبيب؟.. "الصحة" تشارك في التوعية باليوم العالمي لـ"التأتأة"

Print
متى تزور الطبيب؟.. "الصحة" تشارك في التوعية باليوم العالمي لـ"التأتأة" متى تزور الطبيب؟.. "الصحة" تشارك في التوعية باليوم العالمي لـ"التأتأة"
الوزارة فعلت الأنشطة التوعوية عبر إنفوجرافيك تضمن التعريف والأعراض

متى تزور الطبيب؟..

شاركت الصحة في تفعيل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي لـ"التأتأة"؛ حيث نشرت إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، تضمن تعريفاً بـ"التأتأة" وأعراضها ومتى تجب زيارة الطبيب المختص.

وعرّفت "التأتأة" بأنها: اضطراب عند خروج الكلام والتحدث؛ حيث يجد المصاب صعوبة في النطق، وقد تكون أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا أو متعبًا أو تحت ضغط، لافتةً أن إلى أنواع التأتأة تشمل "التأتأة المبكرة" (أثناء نمو الطفل) وتحدث بينما لا يزال الطفل يتعلم مهارات التحدث واللغة، وهي الأكثر شيوعاً، وهناك "التأتأة المتأخرة" (المكتسبة) وتحدث بسبب سكتة دماغية، أو رضوض في الرأس، أو أي نوع آخر من إصابات الدماغ.

وأشارت إلى أن عوامل الخطورة تتضمن "الوراثة/ الجنس؛ حيث يكون الذكور أكثر عرضة لها/ومشاكل أخرى في الكلام واللغة أو تأخر في النمو/ والضغوطات النفسية"، مضيفةً أنها تبدأ عادة في عمر السنتين والخمس سنوات. أما إذا كانت لفترة أطول فتحتاج إلى تدخل.

وأوضحت أنه على الرغم من عدم وجود أدوية تثبت فعاليتها في العلاج، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من العلاجات والمهارات المتاحة والفعالة التي يمكنها مساعدة المصاب؛ حيث تختلف طبيعتها وفقاً لعمر الشخص، وأهداف التواصل، وعوامل أخرى، والهادفة إلى التحسين من طلاقة الكلام والتواصل بنجاح.

ولفتت إلى أنه لا توجد وسيلة لمنع التأتأة، ولكن الوعي بالتغيرات الطبيعية والعلامات غير الطبيعية هو العنصر الأكثر أهمية لمعالجة المشكلة في مراحلها المبكرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»

351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات

أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها

أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها

"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق

شبكة عيون الإخبارية