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#حريق_تنومة..  بلديتا تنومة والنماص تفتحان الطرق بالآليات

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غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر

#حريق_تنومة..  بلديتا تنومة والنماص تفتحان الطرق بالآليات

قامت بلديتا تنومة والنماص، بإشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير، بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وقالت أمانة عسير اليوم: بإشراف ومتابعة الأمانة، قامت بلديتا تنومة والنماص بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة- شمال محافظة تنومة.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومةبلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200×1500م.

وأمس أوضحت الإمارة أن غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى؛ إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية، كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة #حريق_تنومة بتقسيم الحادث، إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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