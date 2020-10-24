أخبار عاجلة

"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا» -
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها -
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق -
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين -
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء! -
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا" -
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا" -
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل -
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

توافد المواطنين على اللجان وتواجد ملحوظ للمرأة.. سير العملية الانتخابية في محافظة الوادي الجديد

Print
مواضيع متعلقة
مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببني سويف صرح كبير يخدم المنطقة الصناعية ببياض العرب | من مصر

مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببني سويف صرح كبير يخدم المنطقة الصناعية ببياض العرب | من مصر

محافظ بني سويف: نولي اهتماما خاصا بالشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري لدراسة كل أفكار التنمية

محافظ بني سويف: نولي اهتماما خاصا بالشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري لدراسة كل أفكار التنمية

رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف: الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف: الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف: بعض المناطق خارج الحيز العمراني محرومة من مياه الشرب

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف: بعض المناطق خارج الحيز العمراني محرومة من مياه الشرب

شبكة عيون الإخبارية