الهياجنة: عقار "ريمديسيفير" يستخدم في الأردن لعلاج بعض حالات كورونا منذ نحو شهر

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جى بي سي نيوز :- قال أمين عام شؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحّة ومسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل الهياجنة، إن عقار "ريمديسيفير" يستخدم في الأردن لعلاج بعض حالات الإصابة بكورونا منذ نحو شهر.

وأوضح الهياجنة : أن العقار الذي أجازته الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي الخميس لعلاج المصابين بفيروس كورونا، يتم استخدامه في علاج بعض الحالات الحرجة فقط.

وأشار الهياجنة إلى أن عديد الدول تجري تجارب على لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا وصلت بعضها إلى مراحل متقدمة، وبانتظار الوصول إلى علاج رسمي نهائي.