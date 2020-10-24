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كورونا في 4 دول.. بلجيكا تسجّل 70 وفاة جديدة وارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 881 ألفاً

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كورونا في 4 دول.. بلجيكا تسجّل 70 وفاة جديدة وارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 881 ألفاً كورونا في 4 دول.. بلجيكا تسجّل 70 وفاة جديدة وارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 881 ألفاً
ألمانيا تسجّل 14714 حالة جديدة والصين 28 إصابة

كورونا في 4 دول.. بلجيكا تسجّل 70 وفاة جديدة وارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 881 ألفاً

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 418005 حالات بعد تسجيل 14714 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10003 حالات بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، تسجيل 6604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و418 حالة وفاة؛ ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 880775 وحالات الوفاة إلى 88312.

وقال مسؤولو "الصحة" إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيس سجّل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في، يوم الجمعة، صعوداً من 18 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس 85775 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم، تسجيل 70 حالة وفاة و17568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية، في بيان صحفي، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 287700 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10658 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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