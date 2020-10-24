تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء!
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا"
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مهرجان الجونة.. أضخم حدث ثقافي بمصر منذ جائحة كورونا
فيديو
cnn arabic
السبت 24 أكتوبر 2020 09:16 صباحاً
98
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
أول كفيفة تترشح للانتخابات البرلمانية في الأردن تثير ردود فعل متباينة
cnn arabic
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:29 صباحاً
هل تؤثر فصيلة دمك على فرص إصابتك بفيروس كورونا؟
cnn arabic
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 09:29 صباحاً
أسرار تفوق ريال مدريد على برشلونة في "كلاسيكو إسبانيا"
cnn arabic
الاثنين 26 أكتوبر 2020 09:07 صباحاً
شاهد هذه السيارة الخارقة وهي تكسر الرقم القياسي العالمي للسرعة
cnn arabic
الاثنين 26 أكتوبر 2020 09:07 صباحاً
السابق
إبراهيم حسن: موسيماني كان عنده توفيق غير عادي ذهابا وإيابا أمام الوداد
التالى
قصة السندات الخضراء التي بدأت مصر في طرحها رسميا
Tweets by @3yonNews