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"فيفا": إصابة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس «كورونا»
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
351 ميدالية تتوج "تعليم الرياض" بطلاً لمسابقة "الكانجارو" للرياضيات
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
أبرز إنجازات "منظومة التجارة والاستثمار" من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.. تعرف عليها
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"البيئة" تطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"بر عجلان" توزع أجهزة كهربائية على المستفيدين
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
شاهد.. "آية" مولودة أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط تجدد الأمل للنساء!
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
خسارة 730 مليار دولار.. تراجع حاد للسياحة في العالم بسبب "كورونا"
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"داخلية مجلس التعاون" يستعرضون أبرز إنجازات العمل الأمني الخليجي
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
المواطن المصري والروتين * علاقة حب لا تنتهي * .. ومين فينا ما تمرمطش كدا وهو بيخلص ورقه :)
مصر
Al Nahar TV
السبت 24 أكتوبر 2020 09:12 صباحاً
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