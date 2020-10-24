أمير جازان يدشن مشروعات تنموية ببيش بأكثر من ٤١ مليون ريال

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ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة

قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء أمس، بجولة تفقدية لمحافظة بيش، ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ودشن أمير المنطقة خلال الجولة، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالكورنيش الشمالي لشاطئ بيش، المُنفّذ بمبادرة من شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى العديد من المشروعات البلدية والطرق ومشروعات للتنمية الاجتماعية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 41413973 ريالاً.

وشملت المشروعات مبنى قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة بيش، ومرسى الصيادين والشاطئ السياحيي بالكورنيش الشمالي بالمحافظة، بطول تجاوز 107 كيلو متر، المتضمن مرافق وخدمات تشمل ساحات وملاعب رياضية وجلسات شبابية وجلسات مخصصة للعائلات، ومطاعم أكشاك لبيع الشاي والقهوة والمرطبات والوجبات الخفيفة، التي توفر احتياجات الزائرين، إلى جانب الخدمات المساندة لراحة ورفاهية مرتادي الشاطئ.

وتضمنت المشروعات التي دشنها أمير المنطقة خلال حفلٍ نظمته محافظة بيش بهذه المناسبة، مشروع الحزام الدائري الشرقي بالمحافظة، وعدداً من الطرق الرابطة بين الطرق الرئيسة في بيش، ومشروعات بلدية في مجالات السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشروعات أنسنة واستثمارات بلدية، ومشروعات التنمية الاجتماعية المتمثلة في دعم الصيادين بالمحافظة، وتنفيذ مركز الأسر المنتجة الذي يخدم أكثر من 40 أسرة من الأسر المنتجة بالمحافظة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، على غرار مشروع الكورنيش الشمالي بشاطئ المحافظة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.

واستعرض أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ،ومصفاة البترول التي بدأ تشغيلها التجريبي وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، والتي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مديري الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.

حضر الجولة وحفل التدشين مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري ونائب رئيس شركة أرامكو لعمليات التكرير المهندس سليمان بن عامر البرقان والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسؤولين.

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر محافظة بيش