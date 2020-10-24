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تسجِّل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

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مصر تسجِّل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة تسجِّل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة
ارتفع إجمالي المصابين إلى 106230 بينهم 98713 متعافيًا

مصر تسجِّل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 89 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد": إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 106230 حالة، من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة.

وذكر "مجاهد" أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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