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"الصحة العالمية" تحذِّر: نمرُّ بمرحلة حرجة.. والأشهر المقبلة صعبة للغاية

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"الصحة العالمية" تحذِّر: نمرُّ بمرحلة حرجة.. والأشهر المقبلة صعبة للغاية "الصحة العالمية" تحذِّر: نمرُّ بمرحلة حرجة.. والأشهر المقبلة صعبة للغاية
أكدت أن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف: إن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر، مضيفاً: نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وحث الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات، والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار. الجديد منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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