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الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

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الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

نجح فريق الفيصلي بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الباطن الوافد الجديد لدوري المحترفين بهدفين مقابل هدف ملحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي هذا الموسم في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز ؟؟؟ بينما بقي رصيد الباطن من دون أي نقطة بالمركز العاشر مؤقتًا.

وتمكّن جوليو تفاريس من وضع أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة الـ29 مستغلاً تمريرة طولية من إسماعيل عمر، وضعته خلف المدافعين في مواجهة المرمى؛ ليطلق قذيفة صاروخية، أخطأ الحارس مزيد آل فريح في التعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتتابع طريقها ناحية الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.

ودخل الباطن الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى الفيصلي؛ ونجح في تعديل النتيجة بعد مرور دقيقة فقط على الانطلاقة عن طريق حسن شراحيلي بهدف رائع من مقصية خلفية، فاجأت الحارس مصطفى ملائكة قبل أن تستقر في شباكه. لكن محمد الصعيري أبى إلا أن يضع فريقه الفيصلي في المقدمة مجددًا بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ75بعد متابعته عرضية الألماني ألكسندر ميركل؛ ليضعها برأسه جميلة داخل الشباك.

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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