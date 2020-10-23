كورونا أوروبياً .. 19143 إصابة جديدة بإيطاليا و841 باليونان

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91 حالة وفاة في الأولى وعشر حالات بالثانية

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 91 وفاة و19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى وصول العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 37059 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 484869 حالةً.

يأتي هذا فيما سجلت اليونان عشر حالات وفاة، و841 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 559 حالة وفاة و29057 إصابة بالفيروس التاجي.فيروس كورونا الجديد إيطاليا اليونان