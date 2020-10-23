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شاهد .. صيته السبيعي: تغيرت حياتي تماماً وفخورة أنني أتحمل مسؤولية كل شيء

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شاهد .. صيته السبيعي: تغيرت حياتي تماماً وفخورة أنني أتحمل مسؤولية كل شيء شاهد .. صيته السبيعي: تغيرت حياتي تماماً وفخورة أنني أتحمل مسؤولية كل شيء
عبرت عن سعادتها بالحرية التي منحت لبنات جنسها في المملكة

شاهد .. صيته السبيعي: تغيرت حياتي تماماً وفخورة أنني أتحمل مسؤولية كل شيء

وصفت الشابة صيته السبيعي، حياتها التي تغيرت بشكل جذري، في ظل التطورات التي تشهدها المملكة، حيث إنها تعشق التجول لمسافات طويلة وتجوب القفار بسيارتها الخاصة، وتجذبها حياة البر وحياة البادية حيث تسافر شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بأمن وأمان ترافقها والدتها وصديقاتها.

وعبرت "السبيعي" في تقرير الإعلامي خلف الخلف لبرنامج mbc في أسبوع، عن سعادتها بالحرية التي أعطيت لبنات جنسها في المملكة، والتي جعلتها تعتمد على نفسها.

وقالت: "الدروب موسعة ولله الحمد في ظل حاكمنا الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أطال الله في أعمارهم وحفظهم الله، نريد أن نستمتع ونوسع صدورنا، أنا طير بر وأعشق حياة البراري".

وعن قصة كسب الشابة "السبيعي"، ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت: "كنت لا أملك شيئاً، مجرد فتاة عند أمها تقتات على مصروفها من والدتها".

وأضافت: "بعد ذلك أنعم الله علي بالخير، حيث بدأت العمل في المكياج ثم البراقع ثم أقمت دورات في عمل المكياج، ثم النقابات وبعد أن كونت مبلغاً جيداً من المال حققت طموح حياتي بشراء منزل وسيارة جديدة، وتحملت تكاليف معيشة ولدي ووالدتي وفخورة بنفسي أنني راعية مسؤولة في كل شيء ". mbc في أسبوع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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