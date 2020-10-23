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الأمير تركي بن طلال يقف ميدانيًّا على جهود احتواء حريق "تنومة"

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50 ساعة عمل متواصلة للجهات المشاركة في إخماده

الأمير تركي بن طلال يقف ميدانيًّا على جهود احتواء حريق

وقف الأمير ‎تركي بن طلال ميدانيًّا على الأعمال المقدمة والجهود التي تبذلها الجهات المختلفة لاحتواء حريق تنومة، بعد أن أتم أبطال ‎الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة ضمن أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير، 50 ساعة عمل متواصلة لإخماد ‎الحريق.

وكانت شركة ‫"أرامكو" قد شاركت صباح اليوم بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في ‫حريق تنومة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، ومساندة الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.

أمير عسير الأمير تركي بن طلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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