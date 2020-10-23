في الوقت القاتل.. عوض خميس يحبط محاولة الشباب لخطف النقاط الثلاث

★ ★ ★ ★ ★

الرائد قفز لوصافة ترتيب الدوري

تعادل فريق الرائد الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الشباب بنتيجة 2/ 2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم جلال الداودي بالهدف الأول لصالح فريقه التعاون عند الدقيقة الـ18، وفي الدقيقة الـ37 عادل بانيغا النتيجة لفريقه الشباب من ركلة جزاء.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن جوانكا من إحراز هدف التقدم للشباب بحركة مهارية، تجاوز بها حارس المرمى؛ ليودع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ89، تمكن عوض خميس من إدراك هدف التعادل لفريقه الرائد برأسية، أسكنها المرمى؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين