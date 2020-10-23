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ضاعف جراح ضيفه.. "القادسية" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "ضمك"

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في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضاعف جراح ضيفه..

حصد نادي القادسية أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي ضمك .

وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم بين الفريقين بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ليزيد جراح نادي ضمك .

كان القادسية البادئ بالتسجيل عبر لاعبه رايس ويليامز في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل لضمك اللاعب إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 70 ثم يضيف دانيلو أسبيريا هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 78 .


بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 3 فيما يقبع ضمك في جدول ترتيب المسابقة بلا أي رصيد نقطي .

ضاعف جراح ضيفه..

ضاعف جراح ضيفه..

ضاعف جراح ضيفه..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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