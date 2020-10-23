الهلال الأحمر بالباحة يقيم دورات تخصصية لمنسوبيه

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استفاد منها 55 متدربًا

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، ثلاث دورات تخصصية بقاعة الأمير سلطان الكبرى بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ أكتوبر.

وشملت دورات: الاستجابة لجميع المخاطر في الكوارث (AHDR)، والسلامة لفنيي طب الطوارئ (EMS SAFETY)، وسلامة مشغلي مركبات الإسعاف (EVOS) والمعتمدة من الاتحاد الوطني لفنيي طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية (NAEMT)، والتي نُفذت من خلال وفد تدريبي من الإدارة العامة للتدريب.

وصرح المتحدث الرسمي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة العامة للتدريب لعام 2020م، وبناءً على توجيه مدير عام الإدارة العامة للتدريب بهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد السويح، واستفاد من البرامج التدريبية التخصصية ٥٥ متدربًا من منسوبي فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة.

وأضاف: "ثمّن مدير عام فرع الهلال الأحمر بالباحة خالد محمد الغامدي، دعم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، للبرامج التدريبية والإسعافية بمنطقة الباحة".

ومن جانبه أفاد مدير إدارة التدريب بمنطقة الباحة حمزة الزهراني، بأنه تم اعتماد خمسة مدربين بمنطقة الباحة لبرنامج EVOS؛ وبذلك يصبح تدريب الباحة ضمن المراكز المعتمدة لهذا البرنامج، والمعتمد من الاتحاد الوطني لفنيي طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية (MAEMT)، ويمكن تنفيذ الدورة للجهات المعنية بمركبات الطوارئ بالمنطقة من خلال التنسيق مع الفرع والتسجيل في نظام التدريب من خلال الرابط:

https://training.srca.org.sa/#!/home

وتتواصل اعتمادات تدريب الهلال الأحمر بالمنطقة بالبرامج التدريبية كمركز تدريب للبرامج الطبية والتخصصية BLS ودورات EVOS.