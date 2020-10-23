مجلس الجمعيات الأهلية ينظم لقاءً عن الاستدامة المالية

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حضره أكثر من 300 شخصٍ

نظم مجلس الجمعيات الأهلية، لقاءً توعوياً عن الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية، تحدث فيه الدكتور علي بن سليمان الفوزان، عبر منصة "الزووم"، وقد بلغ عدد المشاركين في اللقاء أكثر من 300 شخص، كما تم بثه مباشرة على المنصات الإلكترونية التابعة للمجلس "تويتر، يوتيوب".

وقال رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون: إن "هذا اللقاء يأتي في إطار البرامج التي ينظمها المجلس لنشر المعرفة والتثقيف؛ لتمكين الجمعيات الخيرية من اكتساب مهارات وخبرات تسهم في تحقيق استدامتها المالية وضمان استمراريتها، تعزيزاً لمبدأ الحوكمة وتوجيهًا لمسار العمل الخيري لتحقيق أهدافه التنموية بحسب أولوية الاحتياج المجتمعي"، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان المصاحب للقاء يشجعنا على المضي قدماً في الإعداد الجيد للبرامج والفعاليات التوعوية والتطويرية الأخرى.

وأضاف "السعدون": أن "المجلس بصدد إطلاق مجموعة من الأنشطة والبرامج التي ستسهم في تمكين وتطوير العمل الخيري، بما يعزز رؤية 2030 في التطوير والتكامل ما بين جمعيات القطاع الخيري"، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات ستسهم في التأطير للمؤسسية والارتقاء بأدائها وتحقيق أثر اجتماعي فعال في المجتمع.



وأكد أهمية التفاعل مع هذه البرامج حتى تحقق أهدافها، راجين كل التوفيق والنجاح لهذا القطاع الذي له دور تنموي في المجتمع.

وفي استطلاع لآراء المشاركين في اللقاء من خلال استبيان أرسل إليهم عبر الجوال، بلغت نسبة الذين أشادوا باللقاء وأهميته العلمية في تحقيق الاستدامة بالجمعيات الخيرية 100% من عدد المشاركين في الاستبيان، بينما أكد 95.2% على شمولية اللقاء من حيث حداثة المعلومات مما كان له الأثر البالغ في إثراء معارفهم ومهاراتهم.

كما أشار أكثر من 76% إلى أن اللقاء أتاح لهم الفرصة لتبادل الأفكار والآراء وطرح الاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات، كما أشاد 97.1% بالمدرب وأنه متمكن من مادته، كما أشاد 88.6% بالمنظمين للقاء وبآلية التسجيل والترشح لحضور اللقاء.