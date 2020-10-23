بالصور.. مصابة بكورونا تضع توأمًا في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد البدري:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلن وضعها توأمًا داخل مستشفى العزل.

وقال الدكتور النادي يوسف النادي، مدير مستشفى الجمهورية العام، إن المستشفى استقبل سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بفيروس كورونا قبل 3 أيام، قادمة من مستشفى الحميات، بعد أن ظهرت عليها أعراض الولادة المبكرة في نهاية الشهر الثامن من الحمل.

وأضاف النادي في تصريح لـ "مصراوي"، أن الأم كانت تعاني من أعراض تسمم في الحمل وارتفاع في ضغط الدم، وكانت في الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل، لافتًا إلى أن الفريق الطبي حاول العمل على مد فترة الحمل قدر الإمكان وصولًا للشهر التاسع، إلى أن جاءتها اليوم أعراض الولادة وجرى نقلها غرفة العمليات لتضع توأما بصحة جيدة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن حالة الأم والطفلين مستقرة، إذ جرى نقلها إلى غرفة العناية الخاصة، بها فيما جرى نقل المولودين إلى حاضنة رعاية خاصة لاستكمال الإجراءات الطبية

وأوضح أن الجراحة جرت بمشاركة فريق طبي متخصص يضم كل من الأطباء هناءإبراهيم، فادية الشافي، هيثم الكيال، مخلص علي عبدالرازق، وفريق التمريض بالقسم المختص.