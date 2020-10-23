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تركيا تحت "هجوم كورونا".. وإسطنبول "البؤرة الأخطر"

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تركيا تحت "هجوم كورونا".. وإسطنبول "البؤرة الأخطر" تركيا تحت "هجوم كورونا".. وإسطنبول "البؤرة الأخطر"
انتقادات لعدم التزام بالشفافية في البيانات

تركيا تحت

حذّر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، من أن معدل انتشار فيروس "كورونا" يتسارع مجددًا في أنحاء البلاد التي شهدت زيادة في أعداد الإصابات اليومية.

وفي حديثه للصحفيين في إقليم بورصة شمال غربي تركيا، قال "قوجة": إن 40% من إجمالي الحالات رُصد في إسطنبول أكبر مدن البلاد؛ حيث كان عدد الإصابات أعلى بخمس مرات منه في العاصمة أنقرة.

وسجلت تركيا ظهور أعراض كورونا على 2102 شخص، أمس الخميس، وهو أعلى رقم منذ مايو الماضي عندما فرضت حزمة من القيود.

ووفق "سكاي نيوز عربية": فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 9584 يوم أمس الخميس.

وانتقدت أعلى رابطة طبية في تركيا والحزب المعارض الرئيس قرار الحكومة المتعلق بعدم نشر سوى بيانات مرضى كوفيد-19، الذين تظهر عليهم أعراض، وقال إن ذلك التوجّه يخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض.

وقال "قوجة" في وقت متأخر، الخميس: إن على سكان إسطنبول الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ما لم تستدع الضرورة.

وكشف الوزير التركي اليوم أنه ستجري مناقشات في إسطنبول ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل لتقييم الوضع.

وفرضت تركيا إجراءات إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع، وفرضت قيودًا على الانتقال بين المدن، وأغلقت المطاعم والمقاهي في وقت سابق هذا العام لإبطاء انتشار الفيروس.

ورفعت جميع القيود تقريبًا في يونيو، وفرضت الحكومة منذ ذلك الحين إجراءات مثل التباعد الاجتماعي والإلزام باستخدام الكمامات، وفرضت غرامات على من يخالفون القواعد.


وقال مسؤول كبير، الأربعاء: إن أنقرة تدرس إعادة فرض بعض القيود لوقف تجدد الحالات، لكنها ستتجنب الإضرار بالتعافي الاقتصادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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