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"الربيعة" يتفقد سير العمل في "صحة عسير"

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"الربيعة" يتفقد سير العمل في "صحة عسير" "الربيعة" يتفقد سير العمل في "صحة عسير"
أكد أهمية إنجاز المشاريع وفق المعايير المعتمدة

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير .

وعقد الوزير اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات ، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير.

وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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