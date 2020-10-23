بمعايير "أرسيف" الـ31.. "اللسانيات العربية" الأكثر تأثيرًا في العلوم الإنسانية

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"الغالي": نغطي عددًا كبيرًا من البلدان والجنسيات وندعو عموم الباحثين للمشاركة

حصدت مجلة اللسانيات العربية المركز الأول في قائمة مجلات العلوم الإنسانية الأكثر تأثيرًا وفقًا لمعامل التأثير "آرسيف 2020م".

وحققت المجلة التي تصدر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، المركز الأول في قائمة مجلات العلوم الإنسانية الأكثر تأثيراً، محققة المعايير العلمية الـ31 لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية "آرسيف Arcif" للمجلات العلمية العربية، والمتوافقة مع معايير معاملات التأثير العالمية.

من جهته أوضح أستاذ اللغويات بجامعة الملك سعود مدير هيئة تحرير المجلة الدكتور ناصر بن عبدالله الغالي، أن استحواذ المجلة على المركز الأول بين المجلات العربية جاء نتيجة اهتمامها بالدراسات العلمية الرصينة التي تتناول اللغة العربية من منظور لساني معاصر ومن زوايا لغوية مختلفة، في عدة مجالات إنسانية واجتماعية.

وأشار إلى أن معامل التأثير "آرسيف Arcif" انتهت مؤخراً من فحص بيانات ما يربو على 5100 مجلة عربية، علمية وبحثية، في مختلف التخصصات، تصدر عن نحو 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة في 20 دولة عربية، واستطاعت 681 مجلة منها فقط تجاوز معايير الاعتماد المطلوبة.

وأوضح "الغالي" أن المجلة تتميز في تقييم نوعية الأبحاث المنشورة ومصادرها لتغطي عدداً كبيراً من البلدان والجنسيات المختلفة للباحثين، داعياً عموم الباحثين للمشاركة في أعداد المجلة، وذلك بإرسال بحوثهم إلى المجلة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة: arabiclisa@kaica.org.sa