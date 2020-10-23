أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

Print
في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات.

يستضيف الهلال نظيره السلام على صالة نادي الهلال بالرياض عند الخامسة مساءً، يقود اللقاء ‬خالد الزغيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وثامر منصوري حكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً.

ويواجه الفيصلي نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 5 مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبدالله فيحان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية