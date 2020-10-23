في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

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تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات.

يستضيف الهلال نظيره السلام على صالة نادي الهلال بالرياض عند الخامسة مساءً، يقود اللقاء ‬خالد الزغيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وثامر منصوري حكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً.

ويواجه الفيصلي نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 5 مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبدالله فيحان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.